Очень срочно!!! Алгебра 10 класс! x^4-7x^2+12x-3=0

Алгебра
Очень срочно!!! Алгебра 10 класс! x^4-7x^2+12x-3=0
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