Дано:AC:СВ=4:3 АВ=28см найти: АС;СВ

Геометрия
Дано:AC:СВ=4:3 АВ=28см найти: АС;СВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC=4x CB=3x 4x+3x=28 x=4 AC=4*4=16 CB=4*3=12

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