Вычислите массу кислорода , необходимого для сжигания 0,672 л этана.

Гость: Гость:

0,672 л Х г 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O n = 2 моль n = 7 моль Vm=22,4 л/моль Mr = 32 г/моль V = 44,8 л m = 224 г 0,672 л С2Н6 - Х г О2 44,8 л С2Н6 - 224 г О2 m(O2) = 0,672 * 224 / 44,8 = 3,36 г