Read the rules and the examples. Then make sentences.

Английский язык
Read the rules and the examples. Then make sentences.
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Автор: Гость
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Гость:
Прочитай правила и примеры,после этого сделай предложения.
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