Брусок под действием силы 4H движется равномерно по горизонтальной поверхности. К??эффициент трения равен 0,4. Найти массу бруска
Физика
Брусок под действием силы 4H движется равномерно по горизонтальной поверхности. К??эффициент трения равен 0,4. Найти массу бруска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 1 кг, подробнее на фото
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