Cаша Петя Коля собираются сесть в трёхместную лодку и думают кому из них сесть впе??еди,кому в середине, а кому зади .С какими способами мальчики могут разместится на лодке ? РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА

Математика

Cаша Петя Коля собираются сесть в трёхместную лодку и думают кому из них сесть впе??еди,кому в середине, а кому зади .С какими способами мальчики могут разместится на лодке ? РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА

Автор: Гость