Cаша Петя Коля собираются сесть в трёхместную лодку и думают кому из них сесть впе??еди,кому в середине, а кому зади .С какими способами мальчики могут разместится на лодке ? РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА

Математика
Cаша Петя Коля собираются сесть в трёхместную лодку и думают кому из них сесть впе??еди,кому в середине, а кому зади .С какими способами мальчики могут разместится на лодке ? РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первое место может сесть один из трех, на середину-один из оставшихся двух, на третье место-помледний. Получаем 3*2*1=6 способов рассадки
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