Визначте протяжність Африки у градусах і кілометрах з півночі на південь по меридіану 10° зх.д., по-русски-Определите протяженность Африки в градусах и километрах с севера на юг по меридиану 10 ° з.д.
География
Визначте протяжність Африки у градусах і кілометрах з півночі на південь по меридіану 10° зх.д., по-русски-Определите протяженность Африки в градусах и километрах с севера на юг по меридиану 10 ° з.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 градуса. 7992 км. С севера на юг
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