Деревянный кубик 8х8 покрасили и затем разрезали на маленькие кубики 1х1.Сколько получилось кубиков, покрашенных с трех сторон?

Математика
Деревянный кубик 8х8 покрасили и затем разрезали на маленькие кубики 1х1.Сколько получилось кубиков, покрашенных с трех сторон?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4, потому что по крашенные будут только по углам
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