Какие черты внутренней и внешней политики были характерны для начавшей формироваться викторианской Англии

История
Какие черты внутренней и внешней политики были характерны для начавшей формироваться викторианской Англии
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Автор: Гость
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Гость:
Вот:Девятнадцатый век был веком  расцвета Великобритании.Она была политической империей,которая контролировала большие территории по всему миру
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