Что произойдет , если гермитичность суставной сумки будет нарушена?

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Низкое давление внутри суставной сумки препятствует расхождению суставных поверхностей, укрепляя сустав. При повреждении суставной капсулы воздух попадает в полость сустава, вследствие чего суставные поверхности немедленно расходятся. Так же укрепить сустав помогают связки и сухожилия мышц. Но они уже входят в состав вспомогательно укрепляющего аппарата.