Вычислите с помощью формул приведения: (б, в, г)
Алгебра
Вычислите с помощью формул приведения: (б, в, г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё подробно написала в решении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деревянный кубик 8х8 покрасили и затем разрезали на маленькие кубики 1х1.Сколько получилось кубиков, покрашенных с трех сторон?
История
Какие черты внутренней и внешней политики были характерны для начавшей формироваться викторианской Англии
Информатика
Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом о??ного измерения является целое число от 0 до18 , которое записывает...