(2*4) в 6 степени. ответьте пожалуйста
Математика
(2*4) в 6 степени. ответьте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*4=8 8 в 6 степени=8*8*8*8*8*8=262144
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