Составьте и напишите по три предложения с действительными и страдательными причастиями
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Составьте и напишите по три предложения с действительными и страдательными причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Широкий паром, приткнувшийся к берегу, казался морским чудовищем. 2. Девочка, одевпющая брата. 3. Брат, одеваемый девочкой. 4. Парень, рассказавший удивительную и интересную историю. 5. Рассказанное мною стихотворение Пушкина.
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