Как решить задачу расстояние от города до поселка 24 километра Из города вышел пеш??ход со скоростью 5 километров час на каком расстоянии от поселка будет пешеход через 4 часа

Математика

Как решить задачу расстояние от города до поселка 24 километра Из города вышел пеш??ход со скоростью 5 километров час на каком расстоянии от поселка будет пешеход через 4 часа

Автор: Гость