Как решить задачу расстояние от города до поселка 24 километра Из города вышел пеш??ход со скоростью 5 километров час на каком расстоянии от поселка будет пешеход через 4 часа
Математика
Как решить задачу расстояние от города до поселка 24 километра Из города вышел пеш??ход со скоростью 5 километров час на каком расстоянии от поселка будет пешеход через 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 км так как за 4 часа он прошёл 20км
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