Начертите треугольник. Проведите прямую так, чтобы она разделяла этот треугольни?? на трапецию и треугольник.
Математика
Начертите треугольник. Проведите прямую так, чтобы она разделяла этот треугольни?? на трапецию и треугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трапеция внизу, треугольник вверху
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