Начертите треугольник. Проведите прямую так, чтобы она разделяла этот треугольни?? на трапецию и треугольник.

Математика

Начертите треугольник. Проведите прямую так, чтобы она разделяла этот треугольни?? на трапецию и треугольник.

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