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-6x-9=0 помогите пжл нужно прям срочно
Алгебра
-6x-9=0 помогите пжл нужно прям срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6x=9 x=1.5 или 9/6 вот так
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