(4789-3422):7332+7727 В столбик

Гость: Гость:

1) 4789- 3422 ---------- 1367 2) 1367 7332 73 ----- 63700 58656 ---------- 50440 43992 ---------- 6448. Ответ: 0.186 3) 7727 + 0,186 --------- 7,913 Если что решала долго прошу почтить если чо не так во втором действии н получилось там бесконечное решение.