Описание пейзажа за окном на картине утро
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Описание пейзажа за окном на картине утро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро. Небо светлое, солнечное, ясное.
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