Найти вес тела в лифте в следующих случаях: А) лифт движется равномерно Б) лифт д??ижется вверх с ускорением 3 м/с2 В) лифт движется вниз с ускорением 2м/с2 Масса тела равно 400г
Физика
Найти вес тела в лифте в следующих случаях: А) лифт движется равномерно Б) лифт д??ижется вверх с ускорением 3 м/с2 В) лифт движется вниз с ускорением 2м/с2 Масса тела равно 400г
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