Найти вес тела в лифте в следующих случаях: А) лифт движется равномерно Б) лифт д??ижется вверх с ускорением 3 м/с2 В) лифт движется вниз с ускорением 2м/с2 Масса тела равно 400г

Физика
Найти вес тела в лифте в следующих случаях: А) лифт движется равномерно Б) лифт д??ижется вверх с ускорением 3 м/с2 В) лифт движется вниз с ускорением 2м/с2 Масса тела равно 400г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ответ в:лифт движетсявнизс ускорением2м/с2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Практическая работа по математике 6 класс осевая симметрия Типо такого.
Ответить
Литература
Напишите соченение на тему Тарас Бульба
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Укр...
Ответить
Другие предметы
Как определить загрязнения воды
Ответить
Математика
Сравни величины выразив их в одинаковых единицах длины пожалуйста
Ответить