Найти вес тела в лифте в следующих случаях: А) лифт движется равномерно Б) лифт д??ижется вверх с ускорением 3 м/с2 В) лифт движется вниз с ускорением 2м/с2 Масса тела равно 400г

Физика

Найти вес тела в лифте в следующих случаях: А) лифт движется равномерно Б) лифт д??ижется вверх с ускорением 3 м/с2 В) лифт движется вниз с ускорением 2м/с2 Масса тела равно 400г

Автор: Гость