Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ресунками и узорами

Литература
Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ресунками и узорами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатырь сильный мужественный не чего не боится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как определить загрязнения воды
Ответить
Математика
Сравни величины выразив их в одинаковых единицах длины пожалуйста
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста : напишите,как вы поняли смысл высказывания . ".... Залог семейн??го счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.... " Согла...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать роботу номер 51.
Ответить
Литература
Какую из данных картин написал васницов
Ответить