Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ресунками и узорами
Литература
Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ресунками и узорами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатырь сильный мужественный не чего не боится
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