Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ресунками и узорами

Литература

Помогите пожалуйста. Используйте собраную информацию о богатырях и былины, прочи??анные самостоятельно. Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ресунками и узорами

Автор: Гость