Помогите пожалуйста : напишите,как вы поняли смысл высказывания . ".... Залог семейн??го счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.... " Согласны ли вы с данным высказыванием ?Аргументируйте свой ответ.
Обществознание
Помогите пожалуйста : напишите,как вы поняли смысл высказывания . ".... Залог семейн??го счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.... " Согласны ли вы с данным высказыванием ?Аргументируйте свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб семья была счастливой его залог хороших отношений между женой и мужем . это и есть главные качества хорошей семьи
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