Помогите пожалуйста : напишите,как вы поняли смысл высказывания . ".... Залог семейн??го счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.... " Согласны ли вы с данным высказыванием ?Аргументируйте свой ответ.

Обществознание
Помогите пожалуйста : напишите,как вы поняли смысл высказывания . ".... Залог семейн??го счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.... " Согласны ли вы с данным высказыванием ?Аргументируйте свой ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб семья была счастливой его залог хороших отношений между женой и мужем . это и есть главные качества хорошей семьи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать роботу номер 51.
Ответить
Литература
Какую из данных картин написал васницов
Ответить
Математика
Решите задачу: Одна сторона треугольника равна 11,5 см. Она на 0,6 см меньше второй ст??роны и на 0,9 см больше третей. Чему равен периметр треугол...
Ответить
Обществознание
При коком условии демократия может выродиться в деспотию
Ответить
Русский язык
Белоствольную березу ты видел в смешанных лесах России. Слово России сделать морфологический разбор
Ответить