Белоствольную березу ты видел в смешанных лесах России. Слово России сделать морфологический разбор

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Белоствольную березу ты видел в смешанных лесах России. Слово России сделать морфологический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I.России - сущ. (чего?) II.Н.ф.-Россия; собственное, неодуш., ж.р., 1 скл., ед.ч. III.(Чего?) России
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