X= Корень 14-2х+3, тут написано что нужно как минимум двадцать символов так что не обе??судьте
Математика
X= Корень 14-2х+3, тут написано что нужно как минимум двадцать символов так что не обе??судьте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(X)²=(√14-2x+3)² x²=14-2x+3 x²+2x-17=0 a=1 b=2 c=-17 D=4-4·1·(-17)=√64=8
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