Подчеркнуть слова употребленные в переносном значение колокольчик голубойпокло??ился нам с тобой.колокольчики-цветы очень вежливы .а ты?

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Подчеркнуть слова употребленные в переносном значение колокольчик голубойпокло??ился нам с тобой.колокольчики-цветы очень вежливы .а ты?

Автор: Гость