Портной купил отрез ткани белого цвета длиной 7 м и отрез ткани красного цвета дли??ой 3 м. Цена тканей одинакова. Всего он заплатил 18000 тг. Какова стоимость отреза ткани белого цвета, красного цвета?

Математика

Портной купил отрез ткани белого цвета длиной 7 м и отрез ткани красного цвета дли??ой 3 м. Цена тканей одинакова. Всего он заплатил 18000 тг. Какова стоимость отреза ткани белого цвета, красного цвета?

Автор: Гость