Портной купил отрез ткани белого цвета длиной 7 м и отрез ткани красного цвета дли??ой 3 м. Цена тканей одинакова. Всего он заплатил 18000 тг. Какова стоимость отреза ткани белого цвета, красного цвета?

Математика
Портной купил отрез ткани белого цвета длиной 7 м и отрез ткани красного цвета дли??ой 3 м. Цена тканей одинакова. Всего он заплатил 18000 тг. Какова стоимость отреза ткани белого цвета, красного цвета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+3=10м. ткани всего купил 18000:10=1800 тг. стоит 1 м. 7×1800= 12600тг. отрез бел. ткани 3×1800=5400тг. отрез крас.ткани
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