Жираф по имени малыш решил покинуть зоопарк он решил подумать о своих родственников Африки по дороге Он...

Гость: Гость:

Встретил много людей, которые смотрели на него удивлёнными глазами. Но Малыш не обращал на это внимания, он думал о воле, об Африке, о своих родственниках, которые наверняка его к себе примут. Но вот он задумался и вдруг ударился головой в столб. Тут он вспомнил то, что не знает дороги ни туда, ни обратно. Но добрый охранник отнёс его обратно, к своей мамочке, Он был рад что не потерялся.