Жираф по имени малыш решил покинуть зоопарк он решил подумать о своих родственников Африки по дороге Он...
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Жираф по имени малыш решил покинуть зоопарк он решил подумать о своих родственников Африки по дороге Он...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встретил много людей, которые смотрели на него удивлёнными глазами. Но Малыш не обращал на это внимания, он думал о воле, об Африке, о своих родственниках, которые наверняка его к себе примут. Но вот он задумался и вдруг ударился головой в столб. Тут он вспомнил то, что не знает дороги ни туда, ни обратно. Но добрый охранник отнёс его обратно, к своей мамочке, Он был рад что не потерялся.
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