Что послужило поводом для дуэли Гринёва и Швабрина
Литература
Что послужило поводом для дуэли Гринёва и Швабрина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гринев познакомился со Швабриным в Белогорской крепости, где проходил службу. Швабрин был переведен в эту крепость за убийство на дуэли одного поручика (!). А еще Гринев влюбился в дочку местного капитана - Машеньку. Однако Швабрин сам испытывает нежные чувства к Маше, поэтому говорит Гриневу о ней всякие гадости. Тот в конце концов вспыливает и оскорбляет Швабрина, после чего они дерутся на дуэли, на которой Швабрин тяжело ранит Гринева.
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