Что послужило поводом для дуэли Гринёва и Швабрина

Гость: Гость:

Гринев познакомился со Швабриным в Белогорской крепости, где проходил службу. Швабрин был переведен в эту крепость за убийство на дуэли одного поручика (!). А еще Гринев влюбился в дочку местного капитана - Машеньку. Однако Швабрин сам испытывает нежные чувства к Маше, поэтому говорит Гриневу о ней всякие гадости. Тот в конце концов вспыливает и оскорбляет Швабрина, после чего они дерутся на дуэли, на которой Швабрин тяжело ранит Гринева.