ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО Для вычисления произведений а)8х32 б)4х32 используйте степен?? с основаниеми 2
Математика
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО Для вычисления произведений а)8х32 б)4х32 используйте степен?? с основаниеми 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два в кубе или третьей степени умножаем на два пятой степени
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