Вычислить по образцу-2+/-4/+2+5+/-3/+11/-3/
Математика
Вычислить по образцу-2+/-4/+2+5+/-3/+11/-3/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6...................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ребенок скатываться с ледяной горы на санках. Если пренебречь трением санок о лед и сопротивлением воздуха , то в любой точке горы его: 1) сумма ...
Алгебра
Луч ОК разбивает угол АОВ=120 градусов на два угла АОК и ВОК такие, что один их них в 3 раза меньше другого . Найдите эти углы.
Физика
Помогите пжл центростремительное ускорение материальной точки движущейся по окружности со скоростью v1=0,6 м\с равно ац1=0,9 м\с. чему равно цент...
Английский язык