Помогите пжл центростремительное ускорение материальной точки движущейся по окружности со скоростью v1=0,6 м\с равно ац1=0,9 м\с. чему равно центростремительное ускорение точки при движении по той же окружности со скоростью v...
Физика
Помогите пжл центростремительное ускорение материальной точки движущейся по окружности со скоростью v1=0,6 м\с равно ац1=0,9 м\с. чему равно центростремительное ускорение точки при движении по той же окружности со скоростью v2=0,8 м\с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала определим скорость: v=2п*r*V. (V (ню) -частота) Так как диаметр= 2радиуса, получим: v=п*d*V. v=3,14*0,6*0,5=0,942м/c По формуле центростремительного ускорения: а=v^2 / r или а=2*v^2 / d. a=2*0,942^2 / 0,6=2,96мc^2. Все верно у тебя.
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