Луч ОК разбивает угол АОВ=120 градусов на два угла АОК и ВОК такие, что один их них в 3 раза меньше другого . Найдите эти углы.

Алгебра

Луч ОК разбивает угол АОВ=120 градусов на два угла АОК и ВОК такие, что один их них в 3 раза меньше другого . Найдите эти углы.

Автор: Гость