Луч ОК разбивает угол АОВ=120 градусов на два угла АОК и ВОК такие, что один их них в 3 раза меньше другого . Найдите эти углы.

Алгебра
Луч ОК разбивает угол АОВ=120 градусов на два угла АОК и ВОК такие, что один их них в 3 раза меньше другого . Найдите эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение. 3х+х=120 4х=120 х=30 AOK=3*30=90 BOK=30
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