Найдите наименьшее трехзначное число кратное 4,5 и 9
Математика
Найдите наименьшее трехзначное число кратное 4,5 и 9
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Гость:
180. Вроде как то так. Просто перемножь все цифры
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