Разложители на простые множители составные числа номер 670 там есть образец

Математика
Разложители на простые множители составные числа номер 670 там есть образец
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670    !   2 335    !  5 67      !  67
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