Сочинение на тему знаки препинания, как и слова, говорят

Гость: Гость:

Точка поспорила с запятой, что она важнее. И теперь, эти подруги больше не дружат, а ходят сами по себе, молчат и не говорят с друг другом. А раньше, бегали с одной строчки на другую, играли, веселились. Теперь им скучно. И предложения получаются какие-то странные. Нет в конце точки. Да и все остальные знаки переполошились. Вопросительный знак возгордился и не захотел вставать на свое место. А знак восклицательный, вообще ушел спать,надоело все ему. Убежало и тире, и кавычки. На чистом листе тетрадки написаны только слова. Ни чем не разделенные, нет никаких знаков, странно выглядит текст. Неправильно все это. Мальчик уговорил все знаки встать на свои места, чтобы ему не получить двойку, а также, чтобы он не огорчил родителей. Ведь он,когда писал домашнюю работу, очень старался. Знаки снова подружились и примирились,заняв свои места. Точка больше не важничала. А запятая снова ей улыбалась.Все пришло в норму.