Какое кол-во теплоты поголощает при плавлении лед m=25грамм, если его tначальная=(-15°c)?Удельная теплоемкость льда 2100дж/кг*c, температура его плавления 0°c, удельная теплота плавления 340 кДж/кг

Физика

Какое кол-во теплоты поголощает при плавлении лед m=25грамм, если его tначальная=(-15°c)?Удельная теплоемкость льда 2100дж/кг*c, температура его плавления 0°c, удельная теплота плавления 340 кДж/кг

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