Какое кол-во теплоты поголощает при плавлении лед m=25грамм, если его tначальная=(-15°c)?Удельная теплоемкость льда 2100дж/кг*c, температура его плавления 0°c, удельная теплота плавления 340 кДж/кг
Физика
Какое кол-во теплоты поголощает при плавлении лед m=25грамм, если его tначальная=(-15°c)?Удельная теплоемкость льда 2100дж/кг*c, температура его плавления 0°c, удельная теплота плавления 340 кДж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=25*10^(-3) кг t1=-15 C t2=0 C c=2.1*10^3 Дж/кгград L=340*10^3 Дж/кг Q-? Q=Q1+Q2 Q1 нагреваем до 0С, Q2-плавим Q1=mc(T2-t1) Q1=25*10^(-3)*2.1*10^3*15=787.5 Дж Q2=25*10^(-3)*340*10^3=8500 Дж Q=9287.5Дж
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