Фонетическая транскрипция вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. это русская ??рирода, это родина моя.

Русский язык
Фонетическая транскрипция вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. это русская ??рирода, это родина моя.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ в" ижу  чюднайэ        пр"и вол"йэ ,   в"ижу     н"ивы    и      пал"а  эта          рускайя        пр"ирода  эта      род"ина             майа    ]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разложители на простые множители составные числа номер 670 там есть образец
Ответить
Физика
Какое кол-во теплоты поголощает при плавлении лед m=25грамм, если его tначальная=(-15°c)?Удельная теплоемкость льда 2100дж/кг*c, температура его пл...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему знаки препинания, как и слова, говорят
Ответить
Математика
Вычислить по образцу-2+/-4/+2+5+/-3/+11/-3/
Ответить
Физика
Ребенок скатываться с ледяной горы на санках. Если пренебречь трением санок о лед и сопротивлением воздуха , то в любой точке горы его: 1) сумма ...
Ответить