Фонетическая транскрипция вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. это русская ??рирода, это родина моя.
Русский язык
Фонетическая транскрипция вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. это русская ??рирода, это родина моя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ в" ижу чюднайэ пр"и вол"йэ , в"ижу н"ивы и пал"а эта рускайя пр"ирода эта род"ина майа ]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое кол-во теплоты поголощает при плавлении лед m=25грамм, если его tначальная=(-15°c)?Удельная теплоемкость льда 2100дж/кг*c, температура его пл...