Сделаю все, что угодно! Плиз, номер 18

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Сделаю все, что угодно! Плиз, номер 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там написано что нужно ответить на вопросы из текста.
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