Решите систему уравнения x-y=14 x×y =1
Алгебра
Решите систему уравнения x-y=14 x×y =1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=14+у (14+у)у=1 х=14+у 14у+у^2=1 х=14+y y^2+14y-1=0 Д=196+4=200 у1=-14+10√2 у2=-14-10√2 х1=10√2 х2=-10√2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пошив школьной формы для мальчика нужно 3 метра ткани. Сколько таких школьных ф??рм можно сшить из 58 м ткани? пожалуста а)17 в)18 с)19 д)20
Математика
Математика
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО Для вычисления произведений а)8х32 б)4х32 используйте степен?? с основаниеми 2
Русский язык
Фонетическая транскрипция вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. это русская ??рирода, это родина моя.