Части речи предложения это был господин лет тридцати, не малого роста, с огромной ??учерявой бородой

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Нашла только 5 предложений: Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. (Случай с Евсейкой М. Горький) На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. (Растрёпанный воробей К. Паустовский) Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. (Слон А. Куприн) Моя мать вставала рано,до солнца (Моя Родина М. Пришвин) Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка. (Листопадничек И. Соколов-Михалков)