Части речи предложения это был господин лет тридцати, не малого роста, с огромной ??учерявой бородой

Русский язык
Части речи предложения это был господин лет тридцати, не малого роста, с огромной ??учерявой бородой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашла только 5 предложений: Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. (Случай с Евсейкой     М. Горький) На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. (Растрёпанный воробей      К. Паустовский) Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. (Слон    А. Куприн) Моя мать вставала рано,до солнца (Моя Родина     М. Пришвин) Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка. (Листопадничек И. Соколов-Михалков)
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