Две моторные лодки вышли одновременно навстречу друг другу из двух городов,расст??яние между которыми 205,8 километра,и встретились через 1 час 45 минут.Известно,что собственная скорость лодки,которая шла по течению реки,в 1,1 ...

Математика
Две моторные лодки вышли одновременно навстречу друг другу из двух городов,расст??яние между которыми 205,8 километра,и встретились через 1 час 45 минут.Известно,что собственная скорость лодки,которая шла по течению реки,в 1,1 раза меньше,чем собственная скорость лодки,которая шла против течения реки,а скорость течения реки 3,8 км/час.Определите,какая из них прошла до встречи большее расстояние и на сколько?
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