Чем мир человека отличается от мира животных
Обществознание
Чем мир человека отличается от мира животных
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Гость:
Цветом ( у животных всех цвет мира совсем подругому розовый у них голубой а красного и вовсе нет)
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