Ребяяяят,помогите! 1.Как изменяется магнитный поток через катушку при приближении и удалении магнита? 2.Каким должно быть поле ,чтобы в неподвижном проводнике появился индукционный ток? 3.Зависит ли сила индукционного тока о...
Физика
Ребяяяят,помогите! 1.Как изменяется магнитный поток через катушку при приближении и удалении магнита? 2.Каким должно быть поле ,чтобы в неподвижном проводнике появился индукционный ток? 3.Зависит ли сила индукционного тока от скорости изменения магнитного потока?Как зависит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нужна картинка. 2. Магнитным полем. 3. Нет, не зависит.
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