Ребяяяят,помогите! 1.Как изменяется магнитный поток через катушку при приближении и удалении магнита? 2.Каким должно быть поле ,чтобы в неподвижном проводнике появился индукционный ток? 3.Зависит ли сила индукционного тока о...

Физика

Ребяяяят,помогите! 1.Как изменяется магнитный поток через катушку при приближении и удалении магнита? 2.Каким должно быть поле ,чтобы в неподвижном проводнике появился индукционный ток? 3.Зависит ли сила индукционного тока от скорости изменения магнитного потока?Как зависит?

Автор: Гость