Помогите пожалуйста это очень срочно. урок информатики, вопрос, 5 примеров канала ??вязи между Источником и Получателем

Информатика

Помогите пожалуйста это очень срочно. урок информатики, вопрос, 5 примеров канала ??вязи между Источником и Получателем

Автор: Гость