Помогите пожалуйста это очень срочно. урок информатики, вопрос, 5 примеров канала ??вязи между Источником и Получателем
Информатика
Помогите пожалуйста это очень срочно. урок информатики, вопрос, 5 примеров канала ??вязи между Источником и Получателем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сетевой провод WiFi Оптоволокно Телефонная линия Дата кабель
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