Контрольные западная и вопросы

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1.текст это 3 или более связанных предложения по смыслу 2.)корень,суффикс,приставка,окончание 3.пишутся раздельно со словами 4.ъ-пишется перед буквами У Ю Я,а ь-перед буквами И Е Ю Я и для обозначения мягкости в слове 5.гласные-проверяемые в корне слова(зеленый-зЕлень)не проверяемые(хоккей)чередующиеся(корни МЕР МИР КОС КАС) согласные-проверяемые (дуб-дуБы)непроверяемые(рюкзак) 6.в словах брошюра,жюри и т.д 7глагол,наречие.существительное.прилогательное.местоимение 1именительный (кто?что?) 2родительный(нет кого?чего?) 3дательный(дать кому?чему?) 4винительный(винить кого?что?) 5творительный(творить кем?чем?) 6предложный(Думаю о ком?о чем?) 9.род,падеж 10.личные.отрицательные.неопрееленные пишутся с предлогами раздельно 11.кушаЕШЬ,думаЕТ,делаЕМ,думаЕТЕ,идУТ,жужжИШЬ,летИТ,летИМ.летИТЕ, 12научный.разговорный.художественный.публицестический.официально-деловой