При коком условии демократия может выродиться в деспотию
Обществознание
При коком условии демократия может выродиться в деспотию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коррупция и низкий уровень жизни дают предпосылки к переходу к деспотии. И это не всегда плохо. По крайней мере коррупция уменьшается
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