Помогите пожалуйста сделать роботу номер 51.
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Помогите пожалуйста сделать роботу номер 51.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)по ночам(д.п.) 2)пером(т.п.) 3)птенцов(р.п.) 4)мышей, птичек, птенчиков(все р.п.) 5)клювиками, лапками(все т.п.) 6)ночам(д.п.), яички(в.п.) 7)перышками(т.п.)
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