Сравни величины выразив их в одинаковых единицах длины пожалуйста

Математика
Сравни величины выразив их в одинаковых единицах длины пожалуйста
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