Как определить загрязнения воды

Другие предметы
Как определить загрязнения воды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно 1.взять 2 стакана.2.в один налить грязную воду ,а второй накрыть полотенцем или любой материей 3.перелить воду во второй стакан и на ткани если вода грязная останиться грязь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни величины выразив их в одинаковых единицах длины пожалуйста
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста : напишите,как вы поняли смысл высказывания . ".... Залог семейн??го счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.... " Согла...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать роботу номер 51.
Ответить
Литература
Какую из данных картин написал васницов
Ответить
Математика
Решите задачу: Одна сторона треугольника равна 11,5 см. Она на 0,6 см меньше второй ст??роны и на 0,9 см больше третей. Чему равен периметр треугол...
Ответить