Как определить загрязнения воды
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Как определить загрязнения воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно 1.взять 2 стакана.2.в один налить грязную воду ,а второй накрыть полотенцем или любой материей 3.перелить воду во второй стакан и на ткани если вода грязная останиться грязь
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