Изложение по плану 1) Вступление 2) Гонщие выследели зайца

Гость: Гость:

Раз с охотником произошел такой случай.Гоняют зайца собаки,а он все убегает.Стали вынюхивать собаки землю,но зайца найти не могут.Как он смог спрятаться на поляне? Вышел человек на середину поляны,и сам ничего не понимает.Случайно глянул в сторону,смотрит в пяти метрах от него на мне сидит заяц.Глаза его смотрят в охотника,говоря:Не выдавай меня собакам! Не хотелось убивать зайц,отпустил он ружье,подозвал гончих.И пошел,а сам подумал:Пусть живет,зайчат уму разуму учит.