7. 1) В 4 магазина концелярских принадлежностей привезли поровну 80 перекидных календарей и 10 упоковок настенных календарей,по 4 штуки в каждой.
Математика
7. 1) В 4 магазина концелярских принадлежностей привезли поровну 80 перекидных календарей и 10 упоковок настенных календарей,по 4 штуки в каждой.
Ответ(ы):
Гость:
Всего 30 потому что мы 10 умножаем на 4 плюс 80 и делим на 4
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